В Уругвае задержали россиян по подозрению в пособничестве мафиози

В Уругвае задержаны три человека, в том числе двое россиян, по подозрению в пособничестве сбежавшему из тюрьмы в Монтевидео боссу итальянской мафии, "кокаиновому королю Милана" Рокко Морабито.

По информации местного интернет-издания Montevideo Portal, сотрудники Интерпола при поддержке Республиканской гвардии задержали в пиццерии двух владельцев заведения - граждан Италии и России. Также была задержана повар ресторана, гражданка России. Все они дают показания Интерполу. Самого Морабито полицейские не обнаружили.

В тоже время в российском посольстве в Уругвае РИА Новости сообщили о задержании троихпредполагаемых граждан России. Там добавили, что пока не знают, по какой причине задержали россиян.



Морабито - один из боссов калабрийской преступной группировки "Ндрангета". В Италии он был приговорён заочно к 30 годам тюремного заключенияпосле попытки ввоза из Бразилии около тонны кокаина стоимостью более 7 с половиной миллионов долларов. Гангстер, 23 года скрывавшийся от правосудия, был арестован в сентябре 2017 года в дорогом отеле в Монтевидео. В конце июня ему удалось бежать из тюрьмы, где он ожидал экстрадиции в Италию.