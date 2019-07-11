Роскосмос хочет засекретить госзакупки в ракетно-космической отрасли

Госкорпорация "Роскосмос" предложила засекретить закупки в ракетно-космической отрасли, чтобы избежать раскрытия "информации ограниченного доступа" и для борьбы с санкциями. Соответствующий документ с поправками в закон размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Текст изменений пока не опубликован. Тем не менее, авторы инициативы рассчитывают, что она вступит в силу уже в декабре, сообщает РБК.

В соответствии с существующей практикой сейчас выбор поставщиков, подрядчиков и исполнителей осуществляется открытым путём. Закрытый порядок предусмотрен, только если речь идет о гостайне или об обеспечении безопасности страны.

Ранее с предложениями о переходе на проведение закупок для своих нужд в закрытом режиме выступили Федеральная служба охраны и Росгвардия.

В июне Счетная палата сообщила, что в 2018 году объем непубличных закупок составил около 7 процентов ВВП, или семи с половиной триллионов рублей, что вдвое больше, чем годом ранее.