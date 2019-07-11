Роскосмос хочет засекретить госзакупки в ракетно-космической отрасли

Госкорпорация "Роскосмос" предложила засекретить закупки в ракетно-космической отрасли, чтобы избежать раскрытия "информации ограниченного доступа" и для борьбы с санкциями. Соответствующий документ с поправками в закон размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Текст изменений пока не опубликован. Тем не менее, авторы инициативы рассчитывают, что она вступит в силу уже в декабре, сообщает РБК.
В соответствии с существующей практикой сейчас выбор поставщиков, подрядчиков и исполнителей осуществляется открытым путём. Закрытый порядок предусмотрен, только если речь идет о гостайне или об обеспечении безопасности страны.
Ранее с предложениями о переходе на проведение закупок для своих нужд в закрытом режиме выступили Федеральная служба охраны и Росгвардия.
В июне Счетная палата сообщила, что в 2018 году объем непубличных закупок составил около 7 процентов ВВП, или семи с половиной триллионов рублей, что вдвое больше, чем годом ранее.
- В ноябре 2018 года глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал Роскосмос рекордсменом по масштабу утраченных средств. Он заявил, что внутри ведомства фактически сворованы сотни миллиардов рублей.
- В апреле этого года генпрокурор России Юрий Чайка направил в Совет Федерации доклад, согласно которому на подведомственных Роскосмосу и Ростеху предприятиях были похищены более полутора миллиардов рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и разработку новейших вооружений.
- В 2019 году на предприятиях космической промышленности проводится массовый аудит, возбуждены 14 уголовных дел.
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