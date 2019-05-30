В космической отрасли России выявили нарушения на 50 млрд рублей

Счетная палата России выявила за 2018 год нарушения в космической отрасли страны на 50 миллиардов рублей. Это на 730 с лишним миллиардов меньше, чем годом ранее. Глава ведомства Алексей Кудрин объяснил столь большой разрыв "изменениями в регулировании и оценке нарушений".

В пресс-службе Счетной палаты отметили, что сумма в 50 миллиардов относится к проверкам, которые не являются секретными.

Ранее Кудрин сообщал, что в Роскосмосе выявлены нарушения на 760 миллиардов рублей. Это самые масштабные нарушения при расходе бюджетных средств в 2017 году. "Несколько миллиардов утрачено, то есть, по сути, своровано", – цитировал Кудрина ТАСС.

Вчера Роскосмос отчитался о потере более 35 миллиардов рублей из-за аварий ракет в 2010–2018 годах .

В 2019 году на предприятиях космической промышленности проводится массовый аудит, были возбуждены 14 уголовных дел.