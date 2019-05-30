В космической отрасли России выявили нарушения на 50 млрд рублей

Счетная палата России выявила за 2018 год нарушения в космической отрасли страны на 50 миллиардов рублей. Это на 730 с лишним миллиардов меньше, чем годом ранее. Глава ведомства Алексей Кудрин объяснил столь большой разрыв "изменениями в регулировании и оценке нарушений".
В пресс-службе Счетной палаты отметили, что сумма в 50 миллиардов относится к проверкам, которые не являются секретными.
Ранее Кудрин сообщал, что в Роскосмосе выявлены нарушения на 760 миллиардов рублей. Это самые масштабные нарушения при расходе бюджетных средств в 2017 году. "Несколько миллиардов утрачено, то есть, по сути, своровано", – цитировал Кудрина ТАСС.
Вчера Роскосмос отчитался о потере более 35 миллиардов рублей из-за аварий ракет в 2010–2018 годах .
В 2019 году на предприятиях космической промышленности проводится массовый аудит, были возбуждены 14 уголовных дел.
- Роскосмос с 2018 года возглавляет Дмитрий Рогозин. Он неоднократно делал заявления о космических амбициях России в ближайшие десятилетия. Рогозин, в частности, обещал создать "транспортную систему до Луны" к 2024 году и создать там российскую базу к 2030, вытеснить Илона Маска с рынка космических услуг и создать "квантовый двигатель".
- В январе глава правительства России Дмитрий Медведев призвал руководство Роскосмоса "заканчивать с прожектёрством ".
- В апреле президент России Владимир Путин раскритиковал российскую ракетно-космическую отрасль за нереалистичные сроки и бюджеты.
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