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Бывшего замглавы внутренних войск МВД вновь поместили в СИЗО

Вячеслав Варчук

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Бывшего заместителя главы внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, осуждённого на шесть лет по делу о взятке, вновь арестовали. По ходатайству следствия его поместили в СИЗО на два месяца.

По данным источников газеты "Коммерсантъ", Варчуку предъявлены новые обвинения в получении взятки в особо крупном размере и в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Речь идёт о получении 5 миллионов рублей за финансирование контракта, который не был исполнен.

Адвокаты Варчука подтвердили арест и заявили, что их подзащитный не признаёт вину.

Вячеслава Варчука осудили на шесть лет в июле прошлого года. Тогда генерал признал вину в получении взятки в размере десяти миллионов рублей. Ему также назначили штраф в размере 20 миллионов рублей.

  • Варчук был задержан 3 марта 2017 года. По данным следствия, генерал и его заместитель Александр Костин за взятку обещали выделить управлению связи внутренних войск финансирование в 250 миллионов рублей.​
  • Вячеслав Варчук с 2002 года возглавлял финансовое управление внутренних войск, на базе которых была создана Росгвардия. В её состав генерал не вошел, как сообщали СМИ, "из-за имеющихся к нему вопросов".

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