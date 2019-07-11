Бывшего замглавы внутренних войск МВД вновь поместили в СИЗО

Бывшего заместителя главы внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, осуждённого на шесть лет по делу о взятке, вновь арестовали. По ходатайству следствия его поместили в СИЗО на два месяца.

По данным источников газеты "Коммерсантъ", Варчуку предъявлены новые обвинения в получении взятки в особо крупном размере и в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Речь идёт о получении 5 миллионов рублей за финансирование контракта, который не был исполнен.

Адвокаты Варчука подтвердили арест и заявили, что их подзащитный не признаёт вину.

Вячеслава Варчука осудили на шесть лет в июле прошлого года. Тогда генерал признал вину в получении взятки в размере десяти миллионов рублей. Ему также назначили штраф в размере 20 миллионов рублей.