Суд снял с Мутко пожизненный запрет на участие в Олимпиадах

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко. С российского чиновника снято пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Коллегия из трех арбитров не нашла каких-либо правовых оснований для применения санкций в отношении Мутко, сообщается в решении суда.



Апелляция была подана Виталием Мутко в конце 2017 года. Рассмотрение дела длилоь более полутора лет. Мутко заявил, что он удовлетворён решением Спортивного арбитражного суда.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. Комиссия МОК пришла к выводу, что в России во время Олимпийских игр в Сочи, когда Мутко возглавлял Министерство спорта, на государственном уровне была создана система применения допинга. Тогда же исполком МОК принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР), а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане смогли выступить только "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом. Президент ОКР Александр Жуков был исключен из состава МОК, а на Олимпийский комитет России был наложен штраф в размере 15 миллионов долларов.