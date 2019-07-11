Суд снизил на 3 месяца тюремные сроки по делу "Хизб ут-Тахрир"

Верховный суд России в четверг вынес решение по апелляционной жалобе на приговор Северо-Кавказского военного окружного суда в отношении четверых крымских татар из Бахчисарая, обвинявшихся в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Энверу Мамутову, обвинявшемуся в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Бахчисарае, суд изменил срок заключения с 17 лет до 16 лет и 9 месяцев, остальным подсудимым – Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову и Ремзи Меметому срок заключения также был уменьшен с 9 лет до 8 лет и 9 месяцев каждому.

У здания Верховного суда после акции в поддержку подсудимых задержали несколько десятков крымских татар, приехавших в Москву поддержать соотечественников. Их увезли в ОВД Мещанского и Таганского районов.

С 2014 года в аннексированном Россией Крыму по обвинению в участии в Хизб ут-Тахрир было арестовано 63 мусульманина. Организация не запрещена на территории Украины и большинстве европейских стран. Правозащитное движение "Мемориал" признало всех обвиняемых по Бахчисарайскому делу политзаключенными.