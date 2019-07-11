"Ъ" сообщил о 15-кратном превышении радиационного фона в Коломенском

В столичном районе Москворечье-Сабурово, недалеко от музея-заповедника Коломенское, зафиксировано 15-кратное превышение допустимого радиационного фона, сообщает "Коммерсант".

В этом районе по планам городских властей должен пройти участок Юго-Восточной хорды вместе с мостом через Москву-реку. Ранее СМИ сообщали, что при строительстве будет затронут могильник Московского завода полиметаллов, на территории которого захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд.

Корреспондент "Коммерсанта" с помощью дозиметра замерил уровень радиации на двух участках склона берега Москвы-реки рядом с заводом. Прибор зафиксировал показания в 152 и 634 мкр/ч. У подошвы склона дозиметр и вовсе показал значение в 999 мкр/ч. При этом допустимая для человека норма радиации, рекомендованная международной комиссией по радиационной защите, составляет 60 мкр/ч.

"Коммерсантъ" обратился в федеральное государственное унитарное предприятие "Радон", которое занимается захоронением радиоактивных отходов, с просьбой прокомментировать возможную угрозу здоровью жителей Коломенского. Однако специалисты ограничились ответом о ежегодном радиационном мониторинге города и удовлетворительной радиационной обстановке.

При этом ещё в апреле этого года корреспондент Радио Свобода вместе с экологическими активистами провёл инспекцию склона берега Москвы-реки и обнаружил очаги радиоактивного загрязнения.

Глава энергетической программы "Гринписа России" Рашид Алимов рассказал, что специалисты "Радона" постоянно ведут работу на склоне, заменяя грунт, но по весне он съезжает и все приходится начинать заново. Он убеждён, что любое строительство в этом районе привет к тому, что будет затронут зараженный грунт. Его частицы при попадании в лёгкие могут привести к раку.

В Москомархитектуре в свою очередь подтвердили, что в Коломенском есть участки "с особыми экологическими условиями", но заверили, что строительство хорды не затронет радиоактивные отходы.