США расширили санкции в отношении Венесуэлы из-за смерти военного

Вашингтон расширили санкции в отношении Каракаса. Под ограничения попало Главное управление военной контрразведки Венесуэлы. Об этом сообщает министерство финансов США.

Поводом для расширения санкций стала смерть капитана военно-морского флота Венесуэлы Рафаэля Акосты. 21 июня его задержали по подозрению в попытке государственного переворота. 29 июня военный умер в заключении. По словам адвоката, причиной смерти Акосты стали пытки.

Как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, арест Акосты был политически мотивированным и необоснованным. Минфин обязуется положить конец бесчеловечному обращению режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро с политическими оппонентами, подчеркнул Мнучин.

С начала года в Венесуэле продолжается противостояние между сторонниками оппозиционера Хуана Гуайдо и действующего президента Николаса Мадуро. Гуайдо признали легитимным временным президентом Венесуэлы США, большинство стран Европы и Южной Америки. Мадуро поддерживают Россия, Китай, Турция, Иран, Куба и Боливия.

На фоне противостояния продолжается и глубокий экономический кризис, в результате которого страну покинуло более 4 миллионов человек. Во всех регионах Венесуэлы наблюдается дефицит продуктов и товаров повседневного пользования.

Ранее ООН сообщила, что за последние полтора года в результате спецопераций, совершённых вооружёнными группировками и спецслужбами Венесуэлы, погибло почти семь тысяч человек. По данным организации, службы безопасности страны регулярно применяют пытки и грубо нарушают права человека в отношении людей, которых считают угрозой.