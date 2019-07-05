ООН: жертвами спецопераций в Венесуэле стали почти 7 тысяч человек

Почти семь тысяч человек погибли за последние полтора года в результате спецопераций, совершённых вооружёнными группировками и спецслужбами Венесуэлы. Об этом сообщила бывшая президент Чили Мишель Бачелет, которая по просьбе ООН подготовила специальный доклад о нарушениях прав человека режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По её словам, более пяти тысяч человек были убиты в прошлом году, полторы тысячи - в нынешнем. Речь идёт об официальных данных, предоставленных ООН властями Венесуэлы.

Представители Мадуро при этом назвали доклад "открыто односторонней правдой" и заявляют, что в нём не говорится о якобы насильственных действиях оппозиции.

По данным доклада, службы безопасности страны регулярно применяют пытки и грубо нарушают права человека в отношении людей, которых считают угрозой. Среди них, как утверждается, большое число сторонников оппозиции. В связи с этим Мишель Башеле призвала окружение президента Мадуро распустить вооружённую спецслужбу FAES, которую считают причастной к тысячам внесудебных казней, а также разоружить уличные банды, лояльные президенту.

Спецдокладчик ООН, которая в июне прибыла с визитом в Венесэлу для расследования этих случаев, призвала к созданию "международного механизма" для расследования ситуации в стране. Кроме внесудебных казней, власти Венесуэлы грубо нарушают ряд других базовых прав граждан, как политических, так и экономических, заявила Бачелет.