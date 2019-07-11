Россия пожалуется в ООН на статью Die Welt о поражении Красной армии

Общественная палата России обратится в Совет Безопасности ООН в связи с предложением журналиста немецкого издания Die Welt снести памятник Победы на Прохоровском поле, сообщает РИА Новости.

Председатель комиссии палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина пояснила, что обращение планируется "по очередному факту фальсификации истории". Она напомнила, что в 2018 году ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, в рамках которой подобные предложения, тем более сделанные в канун 76-й годовщины битвы под Прохоровкой, недопустимы. Международное сообщество, считает Сутормина, должно давать таким заявлениям "жёсткую бескомпромиссную оценку".

Одновременно с этим на 12 июля в пресс-центре информационного агентства "Россия сегодня" объявлен круглый стол под названием "Сражение под Прохоровкой. Новое поле информационной войны с Россией?". Председательствовать на нём будет та же Сутормина.

Ранее немецкая газета Die Welt опубликовала аналитическую статью, в которой говорится, что бой вблизи станции Прохоровка Белгородской области, по официальной версии считающийся крупнейшим танковым сражением Второй мировой войны, трудно назвать "битвой", и уж тем более "победной" для СССР. Автор публикации, редактор исторического отдела Die Welt Свен Феликс Келлерхофф, опираясь на обнаруженные немецкими и британскими историками фотоснимки воздушной разведки вермахта, утверждает, что на самом деле Прохоровка стала одним из самых кошмарных поражений Красной армии за всю войну.

"Судя по последним исследованиям на основе настоящих фотографий того времени, под Прохоровкой не было ни советской победы, ни вообще какого-либо крупного танкового сражения, – сказано в материале. – В реальности на Прохоровском поле около 200 танков 29-го советского танкового корпуса просто совершили бесполезную самоубийственную атаку в стиле камикадзе. Согласно многолетней советско-российской версии, в сражении лоб в лоб сошлись 850 советских и 800 немецких танков. При этом, по данным советской пропаганды, были уничтожены около 400 танков вермахта. Но на самом деле 672 советских танка встретили только 186 немецких. К вечеру 12 июля Красная армия потеряла 235 машин, в то время как гитлеровцы только 5. И это произошло на поле площадью всего в несколько квадратных километров".

В связи с этим автор материала отметил, что российским властям на самом деле стоило бы снести памятные сооружения на Прохоровском поле, так как сражение завершилось для советской стороны полной катастрофой.

Статья в Die Welt вызвала шквал негодования у представителей российской власти. В частности, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич пожелал её автору "гореть в аду".