Карнавал Победы?

День Победы-2018 в программе "Лицом к событию" 10 мая в 19:05 обсуждают: доктор философских наук Александр Ципко, антрополог, доцент РГГУ Александра Архипова - соавтор исследования празднования Дня Победы в разных городах России, социолог Игорь Эйдман (Берлин), директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и её последствий, профессор НИУ-ВШЭ Олег Будницкий, депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий.

Стал ли при позднем Путине праздник 9 мая культовым днем? Корректно ли говорить о "победобесии" как о новой постсоветской тоталитарной религии? Почему День Победы не обрел смысла дня памяти и скорби, а все чаще превращается в популярное шоу или уличный карнавал и сопровождается пошлой, кичевой рекламой? Становятся ли акции в честь Дня Победы прикрытием и оправданием агрессии Кремля на территории Украины?

Ведет передачу Михаил Соколов.