СМИ: против отца сестёр Хачатурян возбуждено уголовное дело

Следственный комитет посмертно завёл дело по статьям об истязаниях и насильственных действиях сексуального характера в отношении отца сестёр Хачатурян Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации нет.

"Интерфакс" пишет, что материалы Хачатуряна выделены в отдельное производство. Агентство не уточняет, возбуждено ли уголовное дело.

Адвокаты сестёр подтвердили информацию о выделении дела в отдельное производство. Однако, по словам защитников, решения о возбуждения уголовного дела пока нет.

Адвокат Марии Хачатурян в разговоре с телеканалом "360" заявил, что вопрос о возбуждении дела будет решён после выяснения позиции родственников.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в Москве летом 2018 года. Их обвинили в убийстве отца, 57-летнего бизнесмена. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома, в котором он проживал с дочерьми. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину.

Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны отца.

В июне Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестёр. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

Защита настаивает, что уголовное дело должны быть прекращено, так как сестры защищали свою жизнь.