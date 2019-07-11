У Верховного суда в Москве задержаны десятки человек

В Москве у здания Верховного суда задержаны несколько десятков активистов, которые выступают против преследования крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир". Суд рассматривал апелляцию на приговор Северо-Кавказского военного окружного суда так называемой "бахчисарайской группе" – четверым крымско-татарским активистам, которые получили от 9 до 17 лет лишения свободы. Энверу Мамутову, обвинявшемуся в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Бахчисарае, суд изменил срок заключения с 17 лет до 16 лет и 9 месяцев, остальным подсудимым – Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову и Ремзи Меметову срок заключения также был уменьшен с 9 лет до 8 лет и 9 месяцев каждому. Правозащитное движение "Мемориал" признало всех обвиняемых по Бахчисарайскому делу политзаключенными.