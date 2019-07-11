В Москве 100 муниципальных депутатов обратились в Центризбирком и Мосгоризбирком требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов в депутаты на выборах в Мосгордуму. Текст обращения в фейсбуке опубликовал муниципальный депутат Илья Азар.

"Выбирать депутатов Московской городской думы должны избиратели, а не избиркомы", - говорится в документе.

Депутаты указали на массовые нарушения избирательного законодательства как со стороны кандидатов от мэрии Москвы, так и со стороны и Мосгоризбиркома. Авторы обращения отмечают, что массовость нарушений и бездействие ЦИК ставят под вопрос легитимность предстоящих выборов.

Подача документов на регистрацию кандидатов в Мосгордуму завершилась 6 июля. Решение о допуске кандидатов московские окружные избирательные комиссии должны принять до 17 июля. Оппозиция опасается, что собранные для участия независимыми кандидатами подписи не будут приняты.

Выборы в Мосгордуму запланированы на единый день голосования 8 сентября. Депутаты будут избираться по 45 одномандатным округам.