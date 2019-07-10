Подписи, наезды, спойлеры. Шансы оппозиции на выборах в Мосгордуму

Через неделю – 17 июля – должен быть опубликован окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Попадут ли в него оппозиционные политики? Один из претендентов на место в столичном парламенте – Илья Яшин – уже заявил, что власти решили отстранить его от участия в выборах, забраковав собранные им подписи. Тем временем активисты пикетируют Московскую избирательную комиссию с требованием зарегистрировать независимых кандидатов.

Сбор подписей кандидатов на выборах в Мосгордуму завершился 6 июля. Представителям несистемной оппозиции необходимо было собрать 3 процента подписей от числа избирателей округа, в котором они намерены баллотироваться. Документы в московский избирком подали ряд сторонников Алексея Навального и Дмитрия Гудкова, а также кандидаты от партии "Яблоко".

Леонид Волков, возглавляющий избирательную кампанию кандидатов, которых поддержал Алексей Навальный, заявил на пресс-конференции в субботу, что у таких претендентов, как Владимир Милов, Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и Константин Янкаускас, при честной игре со стороны власти нет шансов остаться незарегистрированными.

Однако в том, что игра будет честной, у оппозиционеров уже появились сомнения. Илья Яшин заявил, что по итогам проверки подписей за его кандидатуру эксперты Московской избирательной комиссии усомнились в достоверности 734 голосов. Это больше допустимой погрешности. При этом у конкурентов Яшина по избирательному округу нарушений существенно меньше. Подписи теперь отправятся на проверку в МВД и, по словам Яшина, скорее всего, будут забракованы, что приведёт к его снятию с выборов.

По мнению оппозиционера, трое экспертов за несколько часов физически не могли проверить 15 тысяч подписей, и на этом основании делает вывод, что претензии к его подписям носят политический характер. Он призвал своих сторонников пикетировать здание Московской избирательной комиссии.

– Снятие с выборов независимого кандидата – это не только мое личное дело и касается не только моей избирательной кампании, – заявил Илья Яшин в интервью Радио Свобода. – Это касается тех избирателей, которые ставили за меня подпись, которые были волонтерами, которые собираются за меня голосовать и которые хотят видеть меня в качестве своего представителя. Я буду апеллировать к обществу и требовать организовывать общественное давление для того, чтобы это беззаконие прекратилось, этот произвол был пресечен и я был зарегистрирован.

По мнению журналиста Александра Рыклина, который пришел поддержать Илью Яшина в московскому избиркому, власти не заинтересованы в том, чтобы оппозиционеры проводили кампанию в качестве кандидатов в депутаты:

– Зачем им нужно, чтобы по Москве было пять-шесть громких избирательных кампаний, законных, со встречами с избирателями? Будут тут собирать людей Яшин, Соболь, Гудков. Зачем им это надо? Это же всё расшатывает гражданское общество, вселяет в людей уверенность, что происходят какие-то перемены, – заявил Александр Рыклин в интервью Радио Свобода.

В ходе текущей избирательной кампании Илья Яшин уже сталкивался с неприятностями. В начале июля в Фейсбуке появился видеоролик, на котором активистка "Союза добровольцев Донбасса" Мария Коледа с плакатом "Яшин! Выходи, подлый трус" пытается преградить путь автомобилю "Мерседес", после чего тот на неё наезжает и опрокидывает на землю. Коледа утверждала, что за рулем находился Яшин, при этом номерные знаки автомобиля на видео действительно совпадают с номерами машины политика. Оппозиционер подал заявление в полицию о клевете и подделке государственных номерных знаков транспортного средства против активистки Марии Коледы.

На днях различные, в том числе связанные с Кремлём, медиаресурсы цитировали пост бывшего координатора штаба Яшина Петра Проскуркина, в котором тот выражает сомнения в чистоте его подписей.

Скандалы с поддельными подписями начались еще в конце июня. Сначала оппозиционеры сообщили, что за них собирают голоса фальшивые сборщики. Илья Яшин написал в Фейсбуке, что такая сборщица с фальшивым подписным листом попросила его поставить подпись за него самого. Она рассказала, что ей предложили собирать подписи за Яшина и обещали по 250 рублей за каждую. Дмитрий Гудков сообщил о лжеволонтере его штаба с фальшивыми подписными листами. Константин Янкаускас рассказал о примерно 50 фальшивых сборщиках с поддельными подписными листами.

Вскоре после этого оппозиция обнаружила целый штаб по подделке подписей за их оппонентов. По словам сторонников Навального, там фальсифицировали подписи за выдвижение в кандидаты в депутаты Мосгордумы народного артиста России Андрея Соколова, бывшего лидера партии "Яблоко" Сергея Митрохина и самовыдвиженца Анатолия Юшина. Все они собираются выдвигаться по 43-му округу Москвы, по которому в Мосгордуму идёт юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Кроме того, по заявлению штаба Навального, офис, располагающий базой паспортных данных москвичей, "рисует" подписи в помощь кандидатам от округа №45, где баллотируется Илья Яшин, в частности – Никите Остранкову, идущему на выборы от партии "Коммунисты России", и депутату Мещанского района от "Единой России" Алексею Ретеюму.

Каковы шансы оппозиционеров принять участие в борьбе за мандаты в Московской городской думе? С этим вопросом Радио Свобода обратилось к политологу Александру Кыневу:

– Решение в любом случае будет политическим. При желании можно забраковать практическую любую подпись. Готова ли будет власть регистрировать оппозиционных кандидатов, будет зависеть от множества факторов. Это и анализ общественной ситуации в городе, насколько будут велики политические риски дестабилизации, если действительно будут не допущены популярные, рейтинговые кандидаты. Это и личные предубеждения некоторых чиновников. Не секрет, скажем, что у тех или иных федеральных политиков есть личные враги, те, кто против них выступал, публиковал какие-то доклады, и в их отношении действия носят характер политической мести. Если бы решения принимались только рационально, на мой взгляд, оппозиционеров должны были бы зарегистрировать. Потому что, в принципе, если мы посмотрим линейку кандидатов, во всех округах есть "спойлеры", то есть однотипные кандидаты, направленные на распыление голосов. Зачем нужны спойлеры, если вы не регистрируете того, против кого эти спойлеры направлены? В ряде округов, скажем, существует конкуренция между оппозиционными кандидатами. Например, в 43-м округе есть и Сергей Митрохин, и Любовь Соболь, и если не регистрируется, скажем, Соболь, но резко растут шансы Митрохина, он концентрирует оппозиционные голоса. И, наоборот, если регистрируются оба, тогда власти будет комфортнее проводить своего кандидата, потому что оппозиционный фланг будет раздроблен.

Лишняя политизация может выйти власти боком

Александр Кынев полагает, что власть не должна быть заинтересована в скандалах в рамках этой избирательной кампании:

– Слишком сильная политизация, слишком сильное возмущение граждан может перевести проблему в этическую плоскость. Ощущение несправедливости может привести к тому, что люди могут даже в условиях нерегистрации тех или иных кандидатов назло проголосовать за других кандидатов от оппозиции, как это уже бывало неоднократно. Далеко ходить не надо, если мы вспомним прошлый год, в ряде регионов были довольно жесткие зачистки, когда ряд кандидатов сняли, но люди пришли и проголосовали за менее известных, но не связанных с властью претендентов. Например, такая ситуация была в ряде округов в Забайкальском крае, где было большое количество побед ранее мало известных или неизвестных кандидатов от КПРФ. Так что лишняя политизация может выйти власти боком.

По мнению Александра Кынева, инциденты, связанные с кандидатом Ильей Яшиным, могут быть связаны с его высокими шансами на победу на выборах в Мосгордуму:

– Не исключаю и личное раздражение некоторых чиновников в его адрес, плюс, я думаю, имеет значение фактор оценки ситуации в округе. На мой взгляд, из оппозиционных кандидатов у Ильи Яшина одни из наиболее высоких шансов победить, поэтому он воспринимается как угроза.

Выборы в столичный парламент пройдут 8 сентября.