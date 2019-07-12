Глава программы по производству "Боинга 737 MAX" уйдет в отставку

Глава программы по выпуску самолётов "Боинг 737 MAX", вице-президент компании Boeing Эрик Линдблад уходит в отставку. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на письмо главы отдела коммерческой деятельности корпорации Кевина Макалистера. Место руководителя программы "Боинг 737 MAX" займет Марк Дженкс .

Отставка Линдблада последовала на фоне проблем корпорации с "Боингом 737 MAX", полеты которых приостановлены по всему миру после двух авиакатастроф с разницей в полгода, жертвами которых стали более 300 человек. Причиной падения лайнера, по предварительным данным, в обоих случаях стала ошибка в программном обеспечении. Корпорация утверждает, что уже исправила дефекты.

Более 400 пилотов подали коллективный иск против Boeing. Они требуют от компании "миллионные компенсации" за сокрытие дефектов в самолётах "Боинг 737 MAX".

Запрет на полеты обошелся компании в один миллиард долларов. В начале июня корпорация сообщила, что поставки самолетов "Боинг 737" во втором квартале 2019 года сократились более чем вдвое. Компания также не продала ни одного самолета модели "Боинга 737 MAX".

Линдблад проработал в компании Boeing 34 года. Он руководил сборкой самолетов 737 MAX с августа 2018 года. Сам Линдблад заявил, что ещё прошлым летом планировал выйти на пенсию.