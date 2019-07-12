Бывший губернатор упоминается в уголовном деле о хищениях в РЖД

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело об организации преступного сообщества (ОПС), которое подозревают в хищениях у РЖД ("Российские железные дороги") на сумму более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК.

Организатором преступного сообщества следствие считает бизнесмена Сергея Вильшенко, который имеет гражданство Греции и сейчас находится за границей.

В материалах дела об ОПС упоминается также находящийся за границей, бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, рассказал РБК знакомый с расследованием источник. Незадолго до отставки Дубровского в марте Федеральная антимонопольная служба заподозрила главу региона в сговоре при выборе подрядчиков, которые выиграли госконтракты на ремонт дорог в области. Акционером одной из таких компаний был Сергей Вильшенко.

По версии следствия, члены ОПС обеспечивали компании "ТТК-Транс" победу на тендерах, после чего она завышала тарифы на перевозку щебня. Транспортировка была фактически "групповой", а оформлялась как "повагонная". Таким образом, компания, согласно документам, перевозила не одну крупную партию щебня, а много мелких, и это вышло дороже. Прибыль впоследствии была выведена через номинальные юридические лица.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал на время расследования дела генерального директора компании "ТТК-Транс" Геннадия Мадалинского. Он вину отрицает.