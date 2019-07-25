Отвергнутые. Анатолий Стреляный – о развилках развития

В России есть никак не обозначенное сообщество, которое уже можно назвать Партией отвергнутых путинистов, ПОП. В путинизме им не нравится почти всё, но они хотели бы не взорвать его к чертовой матери, а улучшить это устройство по своему разумению. Кремлевские по-барски насмехаются над ними. От невостребованности и обиды, от тревоги за Отечество кто-то может дойти и до петли, сказал мне один из них не совсем в шутку. Контингент-то образованный, отчасти научный, все гении или близко к тому, нервы не ахти.

Что же их мучает в путинизме больше всего? Они называют это провалом пространственного развития. Всё более-менее существенное, что создается на русских просторах, – не то и не там, что и где создавали бы они. Нет, Крымский мост они приветствовали, а вот то, что в Кремле вроде бы отказались устраивать "современный логистический коридор в Поволжье", их возмущает принципиально. Они точно знают, что решение перекинуть умопомрачительные суммы в сторону Петербурга – это в интересах не Родины, а "кремлевских кланов".

Так, в общем, почти со всеми "нацпроектами" вроде самолета-душегубца… По мнению активистов ПОП, ожиревшие бульдоги под ковром закрыли для страны даже среднесрочный, не говоря о долгосрочном, "горизонт планирования". Добавить сюда неизбежное "исчезновение среднесрочных инвестиционных ресурсов" – и можно не мечтать о спасительном изменении "геоэкономической конфигурации страны" усилиями казны.

Наукообразными и канцелярскими словами они говорят родной – всё еще родной – власти: хватит стоять над народом и обирать его, хватит помыкать Уралом и Сибирью, Поволжьем и Дальним Востоком, Черноземьем и Нечерноземьем, Северным Кавказом! Хватит выкручивать руки всем нашинским землям и опять же грабить их. Там, мол, назревают настоящие бунты и, что самое страшное, желание отделиться на сей раз навсегда. Предотвратить это-де уже почти невозможно ("Доигрались, козлы!"), но если пытаться, то только налаживанием из Центра (откуда же еще!) хозяйственного сотрудничества этих земель друг с другом, а не с московскими ворами. Именно это говорят отвергнутые путинисты – потому и отвергнуты.

Все на планете, что создается воротилой любой масти, чтобы получить навар, а не осчастливить родину, имеет определенные шансы на успех, хотя и подвержено риску, как все вылазки и затеи капитала

Им нестерпимо хочется, как они выражаются, конструировать будущее. Кремлевские тоже не прочь конструировать, более того, они идут даже дальше – дальше границ России. Им желательно "на смену изжившему себя либеральному универсализму" привести "новый миропорядок – справедливый и устойчивый", как объявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на Международной конференции по безопасности, состоявшейся, понятно, в Москве. "Если Западу во главе с США, – предупреждает он, – не хватает зрелости и мужества для того, чтобы двигаться в указанном направлении, остальным центрам силы придется проектировать глобальное будущее без него". ПОП готова подписаться под этими словами, при условии что ее не просто возьмут в строй преобразователей, но предоставят ей заглавное место в нем. Обиды им прибавляет то, что свои диссертации, статьи и книги они творят собственноручно, а докторская (по экономике!) того же генерала Нарышкина наверняка содрана. Как и речуга против "либерального универсализма", выглядящая так, словно ему ее подсунул озорства ради бесшабашный молодой речеписец, а старик доверчиво огласил ее курам на смех.

Но шутки, если это шутки, в сторону. Появление ПОП кому-то может напомнить историю левых-правых уклонов в ВКП(б), во Всесоюзной коммунистической партии большевиков, кто не знает. Внутрипартийные разногласия, особенно насчет путей и способов – это нечто такое, перед чем меркнут все прочие виды вражды. В этом же случае все усугубляется "фактором бабла", если не сводится к нему. Отвергнутые путинисты ненавидят верхушку за то, что в ней вор на воре, к тому же продавшиеся Западу, хотя для виду поносят его и поучают. Ну, и все там, как на подбор, липовые доктора, изредка – кандидаты наук. Украдено, отнято или куплено, таким образом, всё: бизнесы, должности, степени и звания. И эта публика прекрасно знает, как к ней относятся отвергнутые ею. Взаимная неприязнь будет только усиливаться. Народное недовольство (расплывчатое, как ему и положено) подкрепляется обдуманным гневом невостребованной части сынов престол-отечества. Населению еще предстоит как следует уразуметь с их помощью "всё-всё".

Бескорыстный, с выстраданной, а не списанной, диссертацией путинист на месте генерала Нарышкина причинил бы злосчастному "универсализму" намного больше вреда. Путинизм из совестливых людей был бы ведь измом фанатиков, а это вам не сурковская "суверенная демократия". Трижды проклятый ПОПом русский либерал понимает, что, если выбирать между инвестиционной политикой путинизма, точнее, отсутствием ее и "бредом реформаторства" отвергнутых, то следовало бы предпочесть первый вариант. Почему? Потому как раз, что он представляет собою отсутствие пути. Да, отсутствие Единственно Верного Пути, начертанного Высшим Русским Разумом. Все на планете, что создается воротилой любой масти, чтобы получить навар, а не осчастливить родину, имеет определенные шансы на успех, хотя и подвержено риску, как все вылазки и затеи капитала. От всего же, что возникает по державной воле, да еще по бескорыстному наущению ученых мужей, толку, как правило, заведомо меньше, если не убыток.

Есть они и под Нарышкиным, все это понимающие капитаны и майоры, есть – их не может не быть. Но большинство их сослуживцев сочувствуют пока партии отвергнутых путинистов, бескорыстных державников, проклинающих кремлевские кланы, но готовых, если что, вместе с ними встать стеной против самопровозглашенных государств на просторах России, а значит, и против Запада. Мужики уверены, что без его происков, одной тупостью Кремля, Родину не раздробить.

Анатолий Стреляный – писатель и публицист

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