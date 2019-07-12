В правительстве России предложили обсудить возможность использовать изъятые продукты по назначению, если они пригодны в пищу. Уничтожать продукты "в принципе неправильно", считает вице-премьер Алексей Гордеев. "Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы", - цитирует Гордеева ТАСС.

Так вице-премьер прокомментировал недавнюю инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Её поддержал и Совет по правам человека при президенте России. Там предложили разрешить передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительные цели.

Летом 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго, запретив ввоз некоторых продуктов из стран, которые поддержали санкции против Москвы после аннексии Крыма и за поддержку сепаратистов на востоке Украины. 6 августа 2015 года в России вступил в действие указ президента Владимира Путина "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ".