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Google признался в прослушивании голосовых команд своим устройствам живыми людьми

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Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, выданные пользователями устройств Google Home или приложения Google Assistant, и передают их сторонним компаниям. Об этом сообщается в корпоративном блоге поисковика. Публикация сделана после того, как бельгийский канал VRT News сообщил о получении более тысячи аудиозаписей голосовых команд от одного из подрядчиков компании.

В репортаже канала рассказывалось, что часть полученных аудиозаписей содержала личные данные пользователей и разговоры, не предназначенные для посторонних. В некоторых случаях люди не знали, что устройство их слушает, команды записывались по ошибке.

В корпорации заявили, что принимают меры для того, чтобы обезличить передаваемые сообщения, и запрещают расшифровывать фоновые разговоры. Передачу разговоров там объясняют необходимостью совершенствовать системы голосового управления. В компании заявляют, что дают пользователям возможности оценить, какие данные они передают, и удалить их из общего пользования.

Пользователи умных устройств зачастую не понимают, что их приватная информация может оказаться в чужих руках, отмечает издание The Verge. Журналисты обращают внимание, что ситуация с Google произошла через неделю после того, как стало известно, что компания Amazon не удаляет часть данных пользователей своего голосового помощника даже после того, как те думают, что это сделано.

  • За последние несколько лет стало известно, что данные устройств, которые пользователи считают полностью автоматизированными, получают сотрудники или подрядчики компаний, связанных с телевизорами Samsung, умными дверными звонками Amazon, и других умных устройств.
  • Эта информация может быть использована не только злоумышленниками, но и спецслужбами, рассказывал WikiLeaks. В марте газета "Коммерсантъ" писала, что российское правительство обяжет поставщиков бытовой техники с подключением к интернету предоставлять доступ к хранящимся в устройствах данным спецслужбам.

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