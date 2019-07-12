Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, выданные пользователями устройств Google Home или приложения Google Assistant, и передают их сторонним компаниям. Об этом сообщается в корпоративном блоге поисковика. Публикация сделана после того, как бельгийский канал VRT News сообщил о получении более тысячи аудиозаписей голосовых команд от одного из подрядчиков компании.

В репортаже канала рассказывалось, что часть полученных аудиозаписей содержала личные данные пользователей и разговоры, не предназначенные для посторонних. В некоторых случаях люди не знали, что устройство их слушает, команды записывались по ошибке.

В корпорации заявили, что принимают меры для того, чтобы обезличить передаваемые сообщения, и запрещают расшифровывать фоновые разговоры. Передачу разговоров там объясняют необходимостью совершенствовать системы голосового управления. В компании заявляют, что дают пользователям возможности оценить, какие данные они передают, и удалить их из общего пользования.

Пользователи умных устройств зачастую не понимают, что их приватная информация может оказаться в чужих руках, отмечает издание The Verge. Журналисты обращают внимание, что ситуация с Google произошла через неделю после того, как стало известно, что компания Amazon не удаляет часть данных пользователей своего голосового помощника даже после того, как те думают, что это сделано.