"Коммерсантъ" рассказал о возможном уходе Visa и MasterCard из России

Государственная дума запланировала на 23 июля рассмотрение во втором чтении поправок в закон "О национальной платежной системе", которые могут привести к уходу международных платежных систем из России. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Поправки в закон должны обеспечить беспрерывность карточных платежей в России. По сути же российским дочерним компаниям международных платежных систем (МПС) запретят приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции.

В Центральном банке России поддерживают законопроект и рассчитывают, что он будет принят в ближайшую сессию. Там считают, что российские "дочки" иностранных компаний должны работать в соответствии с российским законодательством, что "обеспечивает защиту интересов граждан, финансовой инфраструктуры и бизнеса".

Законопроект вводит понятие "иностранная платежная система", таким образом, что под него не подпадают международные платёжные системы, зарегистрированные в ЦБ России. В итоге МПС (Visa, MasterCard и другим), работающим в России, в течение полугода придется внести изменения в правила работы на рынке. После этого приостановка расчетов какого-либо банка из-за санкций будет считаться нарушением и означать запрет на работу в России.

При этом, как отмечает "Коммерсантъ", российские дочки Visa и MasterCard при всем желании не смогут привести свои правила в соответствие с новыми требованиями. Они не имеют права не исполнять распоряжения своей головной организации.

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем", пишет "Коммерсантъ". Однако, как считают опрошенные изданием эксперты, эти компании, скорее всего, просто свернут свой бизнес в России. В результате их ухода окажется невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России не будут принимать карты зарубежных банков.

В пресс-службе Visa ТАСС сообщили, что она намерена обеспечить бесперебойную работу своей системы в России.