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Свобода в клубах

Публичность. Эфир в 19.05

Съемки программы "Публичность"

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Понятие публичности в политическом и историческом развитии обсуждают политик Леонид Гозман и философ Аркадий Недель

Публичность: исторические трансформации понятия и его метаморфозы в медиа и социальных сетях. Появление приватности и публичности в историческом времени. Публичность: политическое и гражданское поле. Общественная дискуссия, сфера коллективного, ясность и гласность. Публичный музей и библиотека, публичный судебный процесс, публичная казнь и публичный дом.

Демократия и негативные аспекты публичности. Работает ли представление о “лидере мнений” сегодня? Кризис публичности и субъектности: актер и зритель меняются местами. Каждый владелец смартфона хочет стать звездой, или Свобода воли в веке новых технологий.

Почему анонимность больше не антипод публичности? Референдумы и голосования: публичные и анонимные аспекты, манипуляции под видом публичных процессов.

Обсуждают философ Аркадий Недель и политик Леонид Гозман.

Ведет программу Елена Фанайлова

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