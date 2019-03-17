Интимность. Видеотрансляция в 18.05

Интимность в понимании социологов, культурологов и философов. История термина и понятия. Существовала ли интимность в античном мире? Каковы ее признаки в культуре романтизма? Постфрейдистская психологическая наука и представления об интимном.

Интимное пространство тоталитарных обществ. Диктаторы как "отцы народов". Интимность как понятие, противоречащее и государству, и гражданскому обществу. Интимность как спектакулярность.

Интимность и детство. Интимность и смерть. Интимность и сексуальность: найдите десять отличий.

Светлая и темная стороны интимности как конструкта идентичности. Интимность: сохранится ли она в современном мире?

Обсуждают Аркадий Недель, философ и писатель; Анна Быстрова (дизайнер, модельер, бренд ROZA), Анастасия Маслова (философ и психолог, Московский лингвистический университет). В записи психолог Ольга Маховская.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова