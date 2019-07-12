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"Мы хотим жить, а не выживать"

"Мы хотим жить, а не выживать"
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В Москве прошли пикеты экологического движения "Fridays For Future" ("Пятницы ради будущего"). Школьники и студенты пытаются привлечь внимание к проблемам изменения климата. Массовый пикет в российской столице активистам согласовали с третьей попытки. Акции "Fridays For Future" проходят в десятках стран мира и становятся все более массовыми. "Климатическую забастовку" молодежь проводит по примеру шведской школьницы Греты Тунберг, которая больше полугода по пятницам прогуливает уроки и выходит с одиночным пикетом к зданию парламента Швеции, требуя от правительства соблюдать Парижское соглашение по климату.

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