Роскосмос запустил на орбиту российско-немецкую обсерваторию

Ракета-носитель "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур 13 июля. Трансляцию пуска вёлся в официальном Youtube-канале "Роскосмоса".

"Спектр-РГ" – российско-немецкая орбитальная обсерватория, разрабатываемая с конца восьмидесятых годов. Аппарат предназначен для составления карты наблюдаемой Вселенной, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик. Телескоп должен проводить измерения в рентгеновском и гамма-диапазоне.

Аппарат может обнаружить все тяжёлые скопления галактик во Вселенной, — писало ранее научное издание N+1. Эти данные важны для космологии, и позволят точнее определить влияние тёмной материи и тёмной энергии на обычное вещество на протяжении миллиардов лет существования скоплений галактик.

Запуск аппарата произошёл только с третьей попытки. Первые два пуска откладывались по техническим причинам. В случае удачной началы работы аппарата, "Спектр-РГ" станет единственной российской обсерваторией в космосе после гибели телескопа "Спектр-Р" в начале этого года.