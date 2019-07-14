Популярный журналист Юрий Дудь написал:

Уже месяц наблюдаю за выборами в Мосгордуму. Начал делать это после интервью Спортса с Дмитрием Булыкиным - бывшим футболистом и одним из кандидатов на депутатство от Хамовников. Этот разговор - просто фельетон про то, что за люди катапультируются во власть в сегодняшней России.

Все это время выборы казались совершенно локальной историей, но последние дни, кажется, вполне глобально ответили на вопрос, почему же у нас все через жопу.

5000 подписей, необходимых для участия в выборах, собрали аж полтора десятка независимых кандидатов: Гудков, Яшин, Соболь и другие. Теперь, когда эти подписи надо проверить, государство включило динамо-машину и пытается признать часть этих подписей фальшаком и соответственно не допустить их на выборы.

Так вышло, что много лет я провел где-то неподалеку от русского футбола. И вполне четко зафиксировал, что может происходить с человеком, лишенным конкуренции. Когда вокруг тебя только госбабки, незаинтересованные в настоящем бизнесе менеджеры, лимит на иностранную рабочую силу и лакеи среди ближнего круга, ты в лучшем случае растворяешь свой талант и не делаешь никаких великих дел, в худшем - еще и размахиваешь стулом в Кофемании.

Пардон, что про себя, но в том числе под влиянием русского футбола я всегда от души радуюсь приходу на ютуб каждого нового коллеги. Шихман, Ещенепознер, Пивоваров, Собчак - очень круто, что они теперь тоже здесь, потому что при такой конкуренции меньше вариантов расслабиться и больше - учиться, прибавлять и делать что-то действительно стоящее.

Давно не удивляет, что никакой оппозиции нет на самых высоких этажах русской политики. Но по беспределу не допускать конкурентов даже на городские выборы (которые совершенно не факт, что конкурент выиграет) - это просто фаталити; паранойя маниакально не уверенных в себе людей. А когда вокруг тебя только госбабки и лакеи, уже не так удивительно, что ты размахиваешь стулом вокруг себя, а другим стулом всегда готов дострелить до Флориды.

Поэтому когда в следующий раз любимый блогер или поп-артист будет облучать вас тезисом про то, какие сильные у нас государство и лидеры, просто вспомните, что эти государство и лидеры делают с любым мнением, кроме своего.

И не удивляйтесь, когда в один прекрасный день с вашим мнением они поступят точно так же.