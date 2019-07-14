Bloomberg: США введут санкции против Турции из-за российских С-400

Пакет санкций США в отношении Турции в ответ на покупку Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 будет принят в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, команда советников Дональда Трампа рассматривала три пакета санкций. Однако на каких именно мерах они остановились, пока не уточняется

Сейчас план ждёт утверждения со стороны Трампа. Турция, которая наряду с США входит в НАТО, с 12 июля начала получать части российской ракетной системы С-400. Вашингтон заявляет, что российское вооружение представляет риски для дорогостоящих проектов Пентагона.

Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400 в 2017 году. Сумма сделки составила два с половиной миллиарда долларов. Из-за сделки Вашингтон отказался поставлять Анкаре истребители пятого поколения F-35.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ подчёркивал, что Анкара до сих пор заинтересована в приобретении американских истребителей. При этом Эрдоган настаивает, что российские С-400 – вопрос национальной безопасности страны, поэтому договоры с Россией по этому поводу не будут ставиться под вопрос.