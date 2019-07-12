Турция сообщила о начале поставок компонентов С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна в пятницу приняла первые компоненты российской ракетной системы С-400. Об этом со ссылкой на чиновника сообщает агентство Reuters.

По словам министра, компоненты доставлены из России в военный аэродром неподалёку от Анкары. Поставки будут продолжаться в ближайшие дни, добавил Акар.

Начало поставок подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Компоненты доставляются "в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными контрактами", – цитирует чиновника агентство РИА Новости.

Заказ Турцией зенитной ракетной системы стал причиной роста напряжённостей с Соединёнными штатами. В Вашингтоне настаивают, что Турция как член НАТО не может одновременно вести военное сотрудничество с США и с Россией. В рамках санкций Пентагон в июне запретил турецким пилотам проходить обучение на истребителях F-35, которые Анкара заказала у Вашингтона. Поставки могут вовсе быть отменены из-за договора о С-400, заявляли чиновники Министерства обороны США.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ подчёркивал, что Анкара до сих пор заинтересована приобретением американских истребителей. При этом Эрдоган настаивает, что российские С-400 – вопрос национальной безопасности страны, поэтому договора с Россией по этому поводу не будут ставиться под вопрос.