В Москве началась акция за допуск независимых кандидатов к выборам

На Пушкинской площади в Москве начинается акция с требованием допустить к выборам независимых кандидатов. Инициатором выступил оппозиционер Алексей Навальный.

Радио Свобода ведёт прямую трансляцию с места событий.

Корреспондент Радио Свобода сообщает, что вокруг Пушкинской площади и Новопушкинского сквера уже стоят автозаки и дежурят сотрудники Росгвардии.

Накануне Московский городской избирком отказал в регистрации всем кандидатам-самовыдвиженцам по 43 избирательному округу. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что избирком признал недействительными почти 15 процентов подписей в ее поддержку при допустимом браке в 10 процентов. В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обвинил Любовь Соболь в давлении на избирательные комиссии.

Среди кандидатов в депутаты по 43 округу, помимо Соболь, выдвигались член политкомитета "Яблока" Сергей Митрохин, актер Андрей Соловьев, бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий. В середине июня свою кандидатуру там отозвала основатель Фонда помощи хосписам Анна Федермессер.

В итоге до выборов в 43 округе столицы допустили только троих кандидатов — представителей парламентских партий КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". По закону им не требуется собирать подписи.