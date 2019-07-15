Власти Грузии приостановили процедуру экстрадиции в Россию 28-летнего Руслана Сумбаева, которого подозревают в организации убийства следователя МВД Евгении Шишкиной. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как отмечает издание, процесс экстрадиции был приостановлен на фоне обострения отношений между Грузией и Россией. Грузинские журналисты усмотрели в деле Сумбаева политическую подоплеку. Якобы он знает о кибервмешательстве России во внутренние дела других стран, поэтому его хотят обвинить в убийстве Шишкиной.

Российские правоохранительные органы ранее просили Тбилиси экстрадировать Сумбаева в рамках расследования дела о мошенничестве с железнодорожными билетами, а не по делу об убийстве следователя. В мае суд в Тбилиси согласился на экстрадицию Сумбаева, но его защита оспорила это решение в Верховном суде Грузии.

Сумбаев – уроженец Астрахани. Его задержали в Тбилиси в ноябре 2018 года по запросу Интерпола. В России его считают организатором группы хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже билетов "Российских железных дорог". Он также находился в российском и международном розысках по делу о хищении денег с банковских карт с использованием считывающих устройств для банкоматов.

Ранее Сумбаев признал вину в хакерских атаках. Свою причастность к убийству следователя он отвергает.

Отношения России и Грузии обострились в июне, после того как в Тбилиси начались протесты против визита российского депутата Сергея Гаврилова, который на заседании Межпарламентской ассамблеи православия занял кресло спикера грузинского парламента. С 8 июля власти России приостановили авиасообщение с Грузией.