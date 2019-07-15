Протест против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. Главное

Трое участников прошедшей в воскресенье акции протеста в Москве против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу госпитализированы после того, как они были жёстко задержаны полицией.

По данным "ОВД-Инфо", это Георгий Херолянц, Иван Русаков и Игорь Ефимов.

О том, что полиция, разгоняя участников акции протеста у здания Мосгоризбиркома, действовала жестко, сообщили и другие задержанные. Так, студент Петр Пузиков рассказал "Медиазоне", что его и ещё нескольких задержанных избивали в автозаке. В сети есть и другие свидетельства применения насилия.

Разгон акции сняли и корреспонденты Радио Свобода.

Всего было задержано, по данным "ОВД-Инфо", 39 человек. Московская полиция сообщила о "более 25" задержанных. В их числе были и несколько незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму – Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Юлия Галямина. Соболь попыталась бежать с территории ОВД, аргументируя свои действия тем, что её задержали незаконно. Сотрудники полиции догнали её и вновь задержали.

К утру большую часть задержанных отпустили, составив протоколы. Отпустили и Любовь Соболь. По словам Соболь, на нее составили два протокола по статьям "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" – за попытку побега из ОВД – и "Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Также из полиции отпустили Илью Яшина.

Юлия Галямина остается в полиции, ей грозит административный арест.

Как прошла акция протеста

Собраться в Новопушкинском сквере в центре Москвы 14 июля предложил ряд оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы – сторонники Алексея Навального, Дмитрия Гудкова, партии "Яблоко", независимые гражданские активисты. Поводом для акции в формате встречи с избирателями стали опасения, что большинство независимых кандидатов не зарегистрируют на выборах. Так, Илье Яшину, Дмитрию Гудкову и Любови Соболь было объявлено, что в собранных ими подписях нашли брак – больше допустимого по закону количества. Кандидаты настаивают, что подписи собраны ими честно, и обвиняют власти в недопуске их на выборы по политическим причинам.

Несколько сот активистов прошли от Пушкинской площади к мэрии Москвы, а затем к зданию Московской городской избирательной комиссии. Там они провели сидячую забастовку, которая продолжалась до вечера. Число участников акции превысило тысячу. Вечером в воскресенье полиция с применением силы разогнала участников акции. В полиции заявили, что поводом для этого стала установка нескольких палаток.

Ранее собравшиеся заявили, что акции с требованием допустить на выборы всех кандидатов будут проходить каждый вечер на Трубной площади в Москве.

Позиция избирательной комиссии

Мосгоризбирком заявил в понедельник, что на данный момент отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму только девяти кандидатам. Остальные, в том числе те, кто получил протоколы о признании значительной части их подписи недействительными, имеют возможность бороться за свою регистрацию на заседаниях окружных комиссий, а затем в суде. "Часть кандидатов, вместо того чтобы изучить предоставленные протоколы и материалы и подготовиться к заседанию комиссии, открыто и умышленно занимаются манипуляцией общественным мнением и предпринимают незаконные попытки давления на избирательные комиссии", – говорится в заявлении. Мосгоризбирком обвиняет кандидатов в шантаже и грозит им административной и уголовной ответственностью.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. Для участия в них кандидатам не от парламентских партий необходимо собрать несколько тысяч подписей. Кандидатами выдвинулись известные в городе оппозиционные политики и активисты: глава Красносельского совета депутатов Илья Яшин, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и ряд других. Большинству из них, как сообщается, грозит отказ в регистрации.