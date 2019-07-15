Сокуров закроет свой фонд поддержки кино "Пример интонации"

Режиссер Александр Сокуров сообщил, что закроет свой некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" в следующем году из-за недостатка средств. Об этом пишет "Коммерсантъ".



6 декабря сотрудники полиции и ФСБ пришли с проверкой в фонд. По данным СМИ, объектом проверки стал руководитель фонда Николай Янкин, которого подозревали в хищении бюджетных средств. Позже полиция отказалась от возбуждения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Сам Александр Сокуров, комментируя обыск, заявил, что проверка финансовой деятельности фонда идёт уже несколько месяцев. Он также рассказал, что заявление в полицию поступило от бывшего сотрудника, который занял у фонда большие деньги и таким образом ищет способ не возвращать долг.

При этом режиссёр подчеркнул, что это не первый донос на фонд, и что особенное внимание к нему начали проявлять ещё в 2016 году после заседания Совета по культуре, где Сокуров задал президенту Путину вопрос об украинском режиссёре Олеге Сенцове, который отбывает 20-летний срок в российской колонии по обвинению в терроризме. С того момента, по словам Сокурова, по решению закрытого суда ФСБ прослушивает его телефон.

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов. Фонд, согласно его сайту, поддерживали Министерство культуры России, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Общественный фонд Владимира Смирнова, а также киностудия "Ленфильм".