Врио главы Петербурга обратился в МВД из-за проверок в фонде Сокурова

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил правоохранительные органы выяснить, не являются ли проверки в фонде режиссёра Александра Сокурова провокацией. Об этом сообщается на сайте администрации города.

По данным "Фонтанки", заявление Беглова появилось после того, как о ситуации с проверкой фонда Сокурова "Пример интонации" узнал президент России Владимир Путин и предложил главе региона разобраться в нюансах дела. По данным издания,уголовного дела в связи с проверками не будет.

О проверке работы фонда Александра Сокурова стало известно накануне. По словам Сокурова, кроме полиции к ней подключилась и Федеральная служба безопасности. По данным СМИ, директора фонда Николая Янкина подозревают в хищении бюджетных средств "с помощью подложных документов о понесённых затратах" - речь, в частности, идёт о субсидиях комитета по культуре на производство фильма "Опыты".

Сам Александр Сокуров, комментируя обыск, заявил, что проверка финансовой деятельности фонда идёт уже несколько месяцев. Он также рассказал, что заявление в полицию поступило от бывшего сотрудника, который занял у фонда большие деньги и таким образом ищет способ не возвращать долг.

При этом режиссёр подчеркнул, что это не первый донос на фонд, и что особенное внимание к нему начали проявлять ещё в 2016 году после заседания Совета по культуре, где Сокуров задал президенту Путину вопрос об украинском режиссёре Олеге Сенцове, который отбывает 20-летний срок в российской колонии по обвинению в терроризме. С того момента, по словам Сокурова, по решению закрытого суда ФСБ прослушивает его телефон.

3 декабря Сокуров стал членом нового состава президентского совета по правам человека. Состав был утверждён лично Владимиром Путиным.