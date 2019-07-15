В Ликино-Дулёво полиция избила и задержала противников свалки

В подмосковном городе Ликино-Дулёво произошли столкновения противников строительства мусороперерабатывающего завода с полицией. Несколько активистов задержаны, одну участницу протестов увезли в больницу с подозрением на перелом позвоночника.

Сегодня в лесу должны были производить вырубку – для этого с утра на место прибыли рабочие. Политик Дмитрий Гудков в своем телеграм-канале написал, что местные лесники отказались вырубать лес. Вместо них туда приехали около 30 человек, которых переодели в соответствующую форму. При этом, по словам активистов, у компании, которая ведёт строительство, нет документов на вырубку. Деревья хотят спилить по поддельным разрешениям, утверждают они.

Активисты перекрыли Егорьевское шоссе, чтобы помешать вырубке. Они ходили туда-сюда по пешеходному переходу.

Прибывшие на место полицейские начали разгонять собравшихся противников свалки. По словам активистов, они избивали женщин и детей дубинками. Серьезно пострадала местная жительница Светлана Корева, которую оттолкнул полицейский. Она упала спиной на пень и потеряла сознание. Позже её госпитализировали с диагнозом сотрясение мозга и ушиб позвоночника.

Местные жители с марта протестуют против строительства комплекса по переработке отходов и мусоросжигательного завода в лесу, где обитают краснокнижные животные. Строить комплекс, по данным "Новой газеты", будет компания "Хартия", которая принадлежит сыну генпрокурора России Игорю Чайке. В акциях протеста участвуют несколько сотен человек.