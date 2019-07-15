15 июля исполнилось 10 лет со дня убийства Натальи Эстемировой. Сотрудница правозащитного центра "Мемориал" в Чечне была убита на Северном Кавказе. В Москве сегодня проходят пикеты и акции памяти правозащитницы.

В заявлении "Мемориала" говорится, что Эстемирова боролась "с безнаказанностью за нарушения прав человека в Чечне". Благодаря работе правозащитницы удалось выявить множество преступлений во время Второй чеченской войны – в том числе во время спецопераций чеченских и российских силовых структур.

В "Мемориале" уверены, что из-за убийства Эстемировой местные жители перестали обращаться за помощью к правозащитникам, а в самой Чечне продолжились преследования. В частности, сотрудникам сводной мобильной группы пришлось покинуть республику из-за регулярных нападений. А преемника Эстемировой Оюба Титиева осудили по статье за хранение наркотиков.

По данными правозащитников, 15 июля 2009 года Эстемирову похитили из дома в Грозном. Вечером её тело с огнестрельными ранениями в грудь и голову нашли неподалёку от федеральной трассы "Кавказ" в Ингушетии. Заказчики и исполнители убийства до сих пор не найдены. Последний раз следственный комитет информировал о ходе расследования в 2013 году.

Ранее правозащитный центр "Мемориал" возложил ответственность за убийство на руководство Чечни. Коллеги Эстемировой утверждают, что глава республики Рамзан Кадыров угрожал ей в личных разговорах. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев связал убийство Эстемировой с её правозащитной деятельностью