В РГАЛИ попросили полотенца для просушки документов после пожара

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) попросил о помощи после пожара, который произошёл в пятницу, 12 июля. Учреждению нужны бумажные полотенца для просушки документов, которые промокли при тушении огня, сообщается на странице архива в фейсбуке.
В сообщении говорится, что часть документов можно восстановить без использования специальных процедур. В этих случаях учреждению потребуется "не просто много, а очень много" рулонных бумажных полотенец для перекладки листов, которые необходимо регулярно менять.
Приобрести их и принести в Госархив литературы и искусства может любой желающий. Кроме личной передачи в читальном зале архива полотенца также можно заказать в интернет-магазине с непосредственной доставкой по адресу РГАЛИ.
- Пожар в Государственном архиве литературы и искусства произошёл 12 июля. Официально о размере нанесённого ущерба пока не сообщается. При этом издание Baza приводит данные, согласно которым около 50 тысяч дел якобы "пострадали безвозвратно". В Росархиве заявили, что в пострадавшем помещении хранились исключительно документы госучреждений, а архивов писателей, учёных и артистов там не было.
- Российский государственный архив литературы и искусства основан в 1941 году, тогда он назывался Центральным государственным литературным архивом. В его фондах хранятся материалы по истории российской и советской литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства, архитектуры.
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