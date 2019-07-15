В РГАЛИ попросили полотенца для просушки документов после пожара

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) попросил о помощи после пожара, который произошёл в пятницу, 12 июля. Учреждению нужны бумажные полотенца для просушки документов, которые промокли при тушении огня, сообщается на странице архива в фейсбуке.

В сообщении говорится, что часть документов можно восстановить без использования специальных процедур. В этих случаях учреждению потребуется "не просто много, а очень много" рулонных бумажных полотенец для перекладки листов, которые необходимо регулярно менять.

Приобрести их и принести в Госархив литературы и искусства может любой желающий. Кроме личной передачи в читальном зале архива полотенца также можно заказать в интернет-магазине с непосредственной доставкой по адресу РГАЛИ.