Уволен начальник спецподразделения ФСБ России "Альфа"

Начальник спецподразделения ФСБ России "Альфа" Валерий Канакин некоторое время назад был уволен c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почётного президента международной ассоциации ветеранов "Альфы" Сергея Гончарова.

При этом, по его словам, увольнение может быть не связано с задержанием сотрудников спецсподразделения по подозрению в разбое. Сразу же после смещения с должности Канакин стал главой ассоциации ветеранов "Альфы".

Как сообщает "Интерфакс", Валерий Канакин служил в "Альфе" с 1994 года. Он участвовал в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и в школе в Беслане, во время которых погибли более пятисот человек, не считая террористов. В 2014 году Канакин возглавил спецподразделение. Отмечается, что он имеет звание героя России.

Ранее стало известно об аресте семерых сотрудников ФСБ по подозрению в участии в организованном преступном сообществе, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Трое из них оказались офицерами "Альфы". Ещё восемь человек из спецподразделения были объявлены в розыск - правда, официального подтверждения этой информации пока нет.

СМИ сообщали подробности только одного эпизода из обвинения: об ограблении банка под видом обыска на сумму около 150 миллионов рублей.

По данным источников "Новой газеты", арестованных также подозревают в хищении более 100 миллионов рублей, которые пропали во время обыска у бывшего сотрудника МВД, полковника Дмитрия Захарченко.