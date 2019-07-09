Число сотрудников ФСБ в деле о разбое увеличилось до 15

Число сотрудников ФСБ, которые проходят по делу о разбое, возросло до 15, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

Семеро фигурантов дела арестованы, остальных пока разыскивают, уточнил собеседник агентства. По его данным, восемь разыскиваемых – бойцы спецподразделений "Альфа". Официального подтверждения этой информации пока нет.

5 июля военный суд в Москве арестовал семерых сотрудников ФСБ: пятеро из них отправлены в СИЗО, двое – под домашний арест. Всех их проверяют на причастность к организованному преступному сообществу, мошенничеству и превышению должностных полномочий. Им может грозить до 15 лет колонии. СМИ писали, что в деле насчитывается от 5 до 12 эпизодов. Подробности приводились только об одном из них – о хищении более миллиона рублей в некоем банке под видом обыска.

По данным источников "Новой газеты", всех арестованных подозревают, помимо прочего, в хищении более 100 миллионов рублей, которые пропали во время обыска у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.

Накануне "Росбалт" сообщил подробности дела. По информации собеседника агентства, "из бронежилетов бойцов заранее вынимались железные пластины, а во время обыска туда помещались пачки денег". Внешне изменения были практически незаметны, предполагает он.

В Центре общественных связей ФСБ подтвердили задержание двух офицеров по делу о хищении денег у предпринимателя. Из какого они подразделения, не уточнялось.