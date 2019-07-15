Евросоюз призвал Иран к соблюдению ядерной сделки

Евросоюз стремится снизить напряжённость в Персидском заливе, однако Иран должен придерживаться условий ядерной сделки, несмотря на выход из неё США. С таким заявлением выступили сразу несколько министров иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе.

Ранее Тегеран объявил о начале обогащения урана выше уровня, предусмотренного ядерной сделкой. При этом власти Ирана заявляют, что страна нуждается в улучшении экономических связей с Европой на фоне жестких санкций США, ограничивающих экспорт нефти.

Перед сегодняшней встречей глава дипломатии ЕС Фредерика Могерини заявила, что Евросоюз постарается поддержать механизм торговли с Ираном в обход США. Десять европейских стран заявили, что поддержат такой тип экономических отношений с Ираном.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан заявил, что Европа должна оставаться единой в попытках сохранить сделку с Ираном. Однако, по словам министра, иранские власти должны отменить свое недавнее решение по обогащению урана.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант перед встречей министров выразил надежду на сохранение соглашения несмотря на обострение отношений между Лондоном и Тегераном. На днях пять иранских боевых катеров попытались захватить британский нефтяной танкер в Персидском заливе. По информации американских представителей, иранские катера, причастные к инциденту, принадлежат Корпусу стражей исламской революции. Тегеран обвинения в атаках отверг.

Договор о свертывании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией – с другой.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки и поэтапном восстановлении санкций против Ирана. Американские власти уверены, что иранцы получали средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране обвинения отрицают. Евросоюз не согласился с США и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения американских санкций.