Мэрия Москвы согласовала митинг в поддержку оппозиционных кандидатов

Мэрия Москвы согласовала митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в городскую думу. Об этом сообщается на сайте незарегистрированной Либертарианской партии России, которая подавала заявку неделю назад. Акция состоится 20 июля на проспекте академика Сахарова.

Ранее десятки оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы заявили о том, что подписи, которые они собрали в свою поддержку для регистрации на выборы, незаконно бракуются городской избирательной комиссией. В частности, по заявлению оппозиционеров, при внесении избирателей в электронную систему сотрудники комиссии сознательно делали ошибки в именах и фамилиях, чтобы потом на этом основании признать подписи недействительными. В некоторых случаях кандидатам вообще объявляли, что людей, поставивших за них подпись, не существует.

В воскресенье оппозиционные кандидаты провели в центре Москвы несанкционированную акцию протеста против недопуска их до выборов. Несколько тысяч человек собрались в районе Пушкинской площади, затем дошли до мэрии, а к вечеру объявили бессрочную сидячую забастовку возле здания Мосгоризбиркома, потребовав встречи с главой комиссии Горбуновым. Полиция жёстко разогнала собравшихся. По данным "ОВД-Инфо", было задержано 39 человек. Троим из них понадобилась госпитализация.

В числе задержанных оказались и организаторы акции – Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина. На них составили протоколы по статьям "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "Нарушение порядка организации либо проведения собрания".

К утру большинство задержанных отпустили до суда. В отделе полиции оставили только Юлию Галямину – за то, что она порвала составленный на неё протокол.

Несмотря на возможные административные аресты, оппозиционные кандидаты призвали москвичей выходить каждый день в семь часов вечера на Трубную площадь и требовать их допуска до выборов.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября. Для участия в них кандидатам не от парламентских партий необходимо было собрать несколько тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в соответствующих округах.