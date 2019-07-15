Правозащитники сообщили о жалобах на полицейское рабство в Татарстане

Правозащитная организация "Зона права" и Казанский правозащитный центр обратились в Следственный комитет России с просьбой проверить жалобы на случаи полицейского рабства в Республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба организации.
К правозащитникам обратился житель Нурлатского района республики Василий Власов, который сообщил, что в 2015 году начальник местного пункта полиции несколько месяцев заставлял его работать на территории своего коттеджа. По словам потерпевшего, ему не платили деньги, постоянно избивали и угрожали убить его отца.
Другой житель Нурлатского района Яков Елисеев рассказал, что тот же сотрудник полиции в 2016 году принуждал его к работе на территории своего коттеджа. Правоохранитель не платил пострадавшему деньги и угрожал закопать его в лесу.
Ранее в Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное дело по жалобе местного жителя, который рассказал о нескольких неделях рабства в семье полицейских. По словам Идриса Садыкова, в мае 2019 года двое полицейских, которые приходятся друг другу братьями, увезли его в Аксубаевский район республики, где заставляли работать на ферме их отца. Пострадавший рассказал, что его избивали и ошпарили ему руки кипятком за отказ чистить туалет.
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