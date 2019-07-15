После крушения "Суперджета" треть россиян хотят летать на западных лайнерах

После крушения российского самолёта "Сухой Суперджет 100" в Шереметьеве треть россиян заявили, что будут стараться выбирать рейсы на иностранных лайнерах – европейском Airbus или американском Boeing. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ежеквартальный индекс потребительской уверенности Сбербанка. Исследование было проведено в мае, когда случилась катастрофа.

При этом неназванный топ-менеджер одной из крупных российских авиакомпаний рассказал изданию, что после крушения "Суперджета", единственного самолёта российского производства для пассажирских среднемагистральных перевозок, его загрузка существенно не упала.

Вечером 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" потерпел крушение пассажирский самолёт "Сухой Суперджет 100", выполнявший рейс ​авиакомпании "Аэрофлот" Москва-Мурманск. Спустя несколько минут после вылета экипаж запросил экстренную посадку из-за попадания в лайнер молнии и отказа автопилота и части электроники. При посадке самолёт ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Согласно предварительному отчёту Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы могли стать действия экипажа. Посадка, по данным МАК, была совершена с превышением нагрузок, допустимых для лайнера. При этом в отчёте отмечается, что публикация документа не означает окончания расследования.

В ответ гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил, что у авиакомпании есть "много вопросов" к отчёту комитета. Ранее в "Аэрофлоте" отмечали, что любые выводы до окончания расследования катастрофы недопустимы, и что они "являются попыткой манипуляции общественным мнением".