МАК возложил ответственность за катастрофу в Шереметьево на экипаж

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчёт о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая. Согласно данным, содержащимся в документе, причиной катастрофы могли стать действия экипажа. Произведённая им грубая посадка привела к нагрузкам, которые самолёт не мог выдержать конструкционно.

Из документа следует, что на потерпевшем крушение лайнере были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии. После удара молнии автопилот отключился и системы самолета перешли на ручное управление.

Несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления, командир экипажа оценивал ситуацию как штатную, говорится в документе. Пилот отказался от помощи наземных служб и повёл самолёт на посадку. Она была совершена с превышением нагрузок, допустимых для лайнера.

Приземление на переднюю опору шасси с большой вертикальной скоростью, а также отклонение рукоятки управления полностью "на себя" непосредственно перед приземлением, привело к приземлению самолёта с перегрузкой не менее 5,85 g, — говорится в отчёте. Самолёт при этом спроектирован на расчётную перегрузку 3,75 g. В результате нескольких приземлений со значительной вертикальной перегрузкой и возникшего затем пожара самолет получил повреждения, — отмечается в документе.

В катастрофе погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

В конце мая о возможных причинах катастрофы уже высказывался ведущий эксперт МАК Владимир Кофман. Общаясь с журналистами в кулуарах форума "Безопасность на транспорте", он заявил: "Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений" (цитата по ТАСС).

Тогда его заявление было раскритиковано "Аэрофлотом". В авиакомпании заявили, что любые выводы до окончания расследования катастрофы недопустимы и назвали слова Кофмана "недопустимой попыткой манипуляции общественным мнением".

Всего в опубликованном документе 104 страницы, там приводятся сведения о состоянии самолета, о членах экипажа, обо всех обстоятельствах, предшествовавших катастрофе и о результатах законченных к настоящему моменту исследованиях. В документе отмечается, что публикация документа не обозначает окончания расследования.