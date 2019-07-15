Студенты ВШЭ – против участия проректора в нечестных выборах

Сотрудники, студенты и выпускники московской Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) обратились с открытым письмом к проректору и кандидату на выборах в Мосгордуму Валерии Касамаре.

Авторы выразили обеспекоенность тем, что на выборы в городской парламент не допущены многие независимые от мэрии кандидаты, которые собрали необходимое количество подписей от жителей. Эти кандидаты, включая Любовь Соболь, Илью Яшина, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Елену Русакову, Юлию Галямину и других, не допускаются к выборам в связи с тем, что их подписи были "забракованы" Московским избиркомом, или под иными предлогами.



Авторы письма призвали проректора своего вуза добиваться допуска независимых кандидатов к выборам. Они обратили внимание, что допущен к выборам должен быть и прямой конкурент Касамары по 45-му округу Илья Яшин. "Мы выступаем против того, чтобы кандидат от университета участвовал в нечестных выборах в городской парламент".

Валерия Касамара ответила на вопросы программы Радио Свобода "Лицом к событию". Проректор ВШЭ, в частности, заявила, что требования к кандидатам "излишне жёсткие" и проверка подписей несовершенна. "Илья Яшин должен быть участником этой избирательной гонки", считает Валерия Касамара.