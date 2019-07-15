Власть закрыта для оппозиции?

Акция протеста против нерегистрации на выборах в Мосгордуму почти всех оппозиционных кандидатов, с огромными усилиями собравших примерно по 5000 подписей, началась 14 июля в Новопушкинском сквере затем протестующие дошли до мэрии. Власти прогулку оппозиции допустили, но в финале, уже около Мосгоризбиркома на Моховой, провели задержания примерно 40 манифестантов. В числе арестованных кандидатов были Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, некоторые участники были избиты полицией. В целом, если суммировать число манифестантов, в разных точках Москвы протестовало несколько тысяч человек, что для воскресенья и дачного сезона не так уж мало. В понедельник, 15 июля, будут приняты окончательные решения избиркомов по регистрации кандидатов.

В Петербурге свои безобразия: к выборам губернатора с помощью муниципального фильтра допущены только лояльные власти кандидаты, на муниципальных выборах регистрацию блокировали с помощью "титушек", не пускавших кандидатов в избиркомы. Сейчас в Петербурге точно так же, как в Москве, отказывают в регистрации, бракуя подписи, объявляя вполне живых людей мертвыми, ссылаясь на сомнительные "базы данных".

Выбор Кремля в пользу "бетонирования" системы обсуждают политики – соратник Алексея Навального Владимир Милов, депутат ЗС Санкт-Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко"), член правления движения "Голос – За честные выборы" Станислав Андрейчук.

Ждем репортаж с акции оппозиции на Трубной площади Мумина Шакирова. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 15 июля в 19:05