В ЕСПЧ направлена первая жалоба на реновацию в Москве

Москвич Александр Эйсман пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение московских властей включить в программу реновации дом, в котором находится его квартира. Об этом пишут "Ведомости". По словам его адвоката, это первая жалоба в Страсбургский суд на московскую реновацию.

Он считает, что власти Москвы нарушают право на уважение его собственности, гарантированное Европейской конвенцией о защите прав человека. Кроме того, принудительное переселение преследует неправомерную цель, потому что дом не относится к ветхому или аварийному фонду, отмечает заявитель.

Ранее адвокат пытался обжаловать решение о включении жилья Эйсмана в программу реновации в районном и Московском городском судах, но они подтвердили его правомерность.

Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации в Москве в 2017 году. Мэрия Москвы планирует расселить и снести более четырех с половиной тысяч домов. Программа реновации вызвала недовольство многих жителей города.