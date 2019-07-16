Суд оставил под стражей задержанного после теракта в Архангельске

Московский городской суд отклонил жалобу на продление ареста школьника из Москвы Кирилла Кузьминкина, обвиняемого в хранении и изготовлении взрывчатки после взрыва в архангельском управлении ФСБ. Об этом сообщает корреспондент "МБХ медиа" из зала суда.

Ранее Пресненский районный суд продлил срок ареста до 2 октября.

В апреле Следственный комитет смягчил обвинение подростку, поскольку следствие не нашло подтверждения тому, что Кузьминкин действовал в составе организованной группы. Теперь после смягчения статьи ему грозит до шести лет лишения свободы.

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября. По версии следствия, самодельную бомбу взорвал 17-летний учащийся колледжа Михаил Жлобицкий. В социальных сетях он пропагандировал идеи анархизма, а незадолго до теракта назвал мотивом своих действий то, что ФСБ "фабрикует дела и пытает людей". Жлобицкий погиб, еще три человека были ранены.

2 ноябре 2018 года в Москве задержали и арестовали Кирилла Кузьминкина. На тот момент ему было 14 лет. По версии ФСБ, московский школьник общался со Жлобицким и мог узнать от него, как изготовить бомбу. Именно её, по утверждению правоохранительных органов, нашли при обыске в квартире подростка. При этом адвокат обвиняемого настаивает, что в квартире было не взрывное устройство, а десять грамм селитры и пороха, "которые уместились в стеклянную баночку из-под йогурта".