Агент по интеллигенции. История профессора, работавшего на НКВД

Биография экономиста Николая Ильича Шрага (1894–1970) кажется безупречной. Сын адвоката и депутата российской Думы I созыва Ильи Шрага. Член партии эсеров, один из основателей недолго просуществовавшей Украинской народной республики, в 1918 году депутат Учредительного собрания. С 1920 года – политэмигрант, в 1924 году возвращается в СССР, в 1931 году арестован по делу "Украинского национального центра", осужден на 6 лет лагерей. Затем – академическая карьера, профессор Николай Шраг преподает на кафедре экономики и организации отраслевой промышленности Львовского политехнического института.

В 2004 году в газете "День" появилась статья "У меня чистая совесть. Николай Шраг: уникальная судьба украинского революционера", в которой говорится о выдающейся деятельности Шрага на посту заместителя председателя Центральной рады Украинской Народной Республики в 1917–1918 годах и его научных достижениях. "В 1992 г. в холле Львовской политехники в знак признания большого вклада ее преподавателей в общественную, культурно-образовательную и научную жизнь Украины состоялось торжественное открытие мемориальной доски. Первым в списке написанных золотом имен стоит фамилия Петра Франко, а следом идет Николай Шраг".

Шраг написал заявление в ОГПУ и предложил свои услуги

С 2014 года в Украине полностью открыты архивы органов советской госбезопасности, и документы, которые обнаружил исследователь Константин Богуславский, радикально меняют портрет Николая Шрага. В них он предстает под агентурными псевдонимами "Плановик" и "Автор". Судя по всему, он был ценнейшим агентом НКВД, поскольку обладал хорошими связями в кругах украинских националистов, был правой рукой профессора Михаила Грушевского, хорошо знал политэмигрантов, в том числе Симона Петлюру, пользовался всеобщим уважением и доверием. После войны глава МВД Павел Мешик привлекал Шрага как консультанта для борьбы с украинским сопротивлением. В 1953 году Мешик, один из ближайших сподвижников Берии, был арестован, и агента по кличке Автор вызывали на допрос по его делу. В документах МВД он именуется "агентом по интеллигенции".

Константин Богуславский рассказал Радио Свобода о своих находках.

– Вы случайно обнаружили эти документы или целенаправленно искали?

– Я обнаружил документы по Шрагу случайно, изучая дело под названием "Расследование по фактам вражеских установок в чекистской работе Мешика и Мильштейна". И Мешик, и Мильштейн были ставленниками Берии в УССР: первый стал министром МВД, а второй его замом. Но прослужили на этих постах совсем недолго: после ареста Берии летом 1953 года были арестованы и они. В деле Мешика обнаружилось много документов, связанных с неким "Автором", явно авторитетным и опытным агентом органов госбезопасности. В результате дальнейшего исследования материалов выяснилось, что под псевдонимом "Автор" скрывался бывший вице-председатель Центральной рады УНР, бывший эсэр, дипломат, эмигрант и сподвижник Грушевского, а в 50–60-х годах 20-го века – видный представитель львовской интеллигенции, доцент и профессор львовского Политеха – Николай Ильич Шраг.​

– В деле сказано, что Шраг был завербован в 1933 году. В его биографии говорится, что он был арестован в 1931-м и провел несколько лет в ГУЛАГе. Понятно ли, при каких обстоятельствах он был завербован и сколько провел в заключении?

Его неоднократно вызывали с докладами в Москву, а министр МВД УССР Мешик встречался с ним лично

– В феврале 1932 года Шраг был осуждён на 6 лет лишения свободы, но уже в октябре 1933 года его срок пересмотрели, выпустили из тюрьмы и отправили в ссылку в Саратовскую область. Журналистка издания "День", написавшая в 2004 году статью про судьбу Шрага, высказала предположение, что, возможно, за него похлопотал старший брат. На самом деле факт чудесного освобождения объясняется просто. В деле Мешика имеется 6-страничная справка на "Агента Управления МВД по Львовской области "Автора", в которой написано, что в 1933 году, находясь в Суздальском политизоляторе, Шраг написал заявление в ОГПУ и предложил свои услуги. Срок ему быстро пересмотрели, и с 1933 года он становится агентом. Тогда ему присвоили первый псевдоним "Плановик". Справка подписана замначальника УМВД по Львовской области подполковником Богдановым.

– В деле говорится о том, что он уничтожал вещи профессора Грушевского. Что это означает?

– В справке на агента "Автор" говорится, что укреплению его авторитета и доверия среди интеллигенции и украинских националистов Львова послужило то, что он приехал в город из Киева с доверенностью от жены Грушевского на ликвидацию личных вещей Михаила Грушевского, которые хранились во Львове у разных людей. То есть в глазах этих людей он выглядел как супердоверенное лицо. Какие конкретно предметы или документы подлежали уничтожению, в деле не сказано.

– Видимо, его считали ценным агентом, поскольку он был знаком со многими знаменитыми политиками, в том числе Петлюрой и Шухевичем. Что известно о его роли в политических процессах времен Большого террора?

В справке на агента указано, что "Автор" проводит большую работу по вскрытию подполья

– Безусловно, он был очень ценным агентом. Его неоднократно вызывали с докладами в Москву, а министр МВД УССР Мешик встречался с ним лично. Что касается периода Большого террора, то конкретные материалы о 30-х годах в деле Мешика не упомянуты. Следователей интересовало то, что происходило в МВД УССР при Мешике.

– Какова была его роль в послевоенное время, когда шла борьба с антибольшевистским сопротивлением в Западной Украине?

– Определенно, это был его звёздный час. В деле имеется запрос от Мешика – он хотел ознакомиться с донесениями Шрага о реагировании интеллигенции Львова по разным вопросам последнего времени. Донесения Шрага были отправлены Мешику аж на 104 листах. А в справке на агента указано, что "Автор" проводит большую работу по вскрытию подполья, а также ведет персональное наблюдение за рядом украинских националистов из рядов львовской интеллигенции. Его "подопечными" были: академик Возняк, профессора Рудницкий, Лукьянович, композитор Людкевич, писатель Вильде и другие.

– Если верить его показаниям, обсуждалось освобождение из ГУЛАГа оппозиционных украинских политиков. Какие выводы можно сделать из этого протокола допроса?

Шраг получил по приказу Мешика 3000 рублей

– Из протоколов допроса и стало окончательно понятно, кто скрывается под маской "Автора". В них он фигурирует под своей фамилией и рассказывает следователям, зачем встречался с Мешиком и какое от него получил задание. Ночью 20 мая 1953 года агенту "Автор" была организована тайная встреча с министром Мешиком и начальником львовского УМВД Строкачем. Мешик предложил Шрагу написать доклад, в котором раскрывались бы следующие темы: роль бывшей Восточной Галиции в развитии украинского националистического движения, какие следовало бы принять меры для борьбы с украинским национализмом, а также дать краткую характеристику львовской интеллигенции и как её можно попытаться использовать в борьбе с национализмом. За эту работу Шраг там же получил по приказу Мешика 3000 рублей. Через два дня Шраг передал для Мешика обещанный доклад на 24 страницах.

– Почему материалы о Шраге попали в дело о нарушениях законности Мешиком?

– Шраг в своем докладе написал, что хорошо бы выпустить часть украинских националистов и интеллигенции, сидящих в лагерях.

На допросах он говорил, что это была мысль Мешика – мол, советская власть наломала много дров в Западной Украине и нужно находить пути примирения и смягчения ситуации. Мешику же этот эпизод потом вменили как "украинский буржуазный национализм". На самом деле готовилось создание мощной легендированной организации псевдоукраинских националистов. Как указано в документах – по личному указанию Берии. Особое место в ней отводилось и Шрагу.

– Есть ли в деле документы после 1953 года?

– Нет, документов после 1953 года в деле нет. Дело касалось в основном Мешика, а его в декабре 1953 года расстреляли.