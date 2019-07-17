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Иран сообщил о поломке пропавшего танкера из ОАЭ

Нефтяной танкер в Ормузском проливе, иллюстративное фото

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Иранские военные отбуксировали в свои территориальные воды для ремонта танкер из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) после получения сигнала о помощи. Об этом агентству ISNA сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По его словам, в Персидском заливе у танкера возникли технические неполадки. Также представитель ведомства заверил, что Иран окажет необходимую помощь в ремонте танкера в соответствии с международным законодательством.

Ранее сообщалось, что нефтяной танкер Riah из ОАЭ отклонился от курса в сторону Ирана и перестал передавать свои координаты, проходя через Ормузский пролив. Представители ОАЭ утверждали, что их танкер не передавал запроса о помощи.

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