Иран сообщил о поломке пропавшего танкера из ОАЭ

Иранские военные отбуксировали в свои территориальные воды для ремонта танкер из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) после получения сигнала о помощи. Об этом агентству ISNA сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По его словам, в Персидском заливе у танкера возникли технические неполадки. Также представитель ведомства заверил, что Иран окажет необходимую помощь в ремонте танкера в соответствии с международным законодательством.

Ранее сообщалось, что нефтяной танкер Riah из ОАЭ отклонился от курса в сторону Ирана и перестал передавать свои координаты, проходя через Ормузский пролив. Представители ОАЭ утверждали, что их танкер не передавал запроса о помощи.