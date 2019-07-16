Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Нефтяной танкер из ОАЭ пропал в Ормузском проливе

Порт Фуджейра на восточном побережье Объединённых Арабских Эмиратов

Смотреть комментарии

Во время прохода через Ормузский пролив нефтяной танкер из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) два дня назад перестал передавать свои координаты. По последним данным, танкер отклонился от курса в сторону Ирана. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Танкер Riah шёл под флагом Панамы. Он регулярно выполнял рейсы с западного побережья ОАЭ к восточному, пересекая Ормузский пролив. За три месяца перемещений по ОАЭ танкер ни разу не отключал систему передачи координат, отметил собеседник агентства.

В Тегеране и Абу-Даби пока никак не прокомментировали ситуацию. Флот ВМС США, который контролирует воды Ближнего Востока, отказался от комментариев.

11 мая как минимум четыре судна, находившиеся вблизи территориальных вод ОАЭ, подверглись нападениям. О жертвах, как и о разливе нефти, не сообщалось. Подробности инцидента остаются неизвестными.

4 июля морская пехота Великобритании задержала иранский нефтяной танкер Grace-1 в водах Гибралтара, шедший в Сирию в нарушение международных санкций. Тегеран обещал принять ответные меры.

9 июля иранские корабли попытались захватить британский нефтяной танкер, шедший в сопровождении фрегата Montrose. В Тегеране попытку захвата британского танкера отрицают.

В мае и июне США обвинили Тегеран в атаках на танкеры в Оманском и Персидском заливах. Иран все обвинения отвергает.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG